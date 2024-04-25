Карпин: «Ребята заслужили такой результат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Давайте попробуем обсудить первый и второй таймы. Первый - абсолютно бессобытийный. Почему такой старт был?

- Я бы не сказал, что он бессобытийный. У наших ворот не было событий, в принципе, за исключением пары угловых, и то они в конце были после 40-й минуты. У нас было минимум два момента, например, когда Роналдо не отдал передачу и не пробил. Контроль был полностью в первом тайме, особенно, за нашей командой.

- Что поменялось во втором тайме? Потому что после того, как заменили Роналдо, как будто у «Урала» больше стало получаться на половине поля «Ростова»?

- Больше получаться? Вы имеете в виду навал? Навал - да, им терять нечего естественно. Конечно, тяжело на последних минутах. Тут палка о двух концах, можно наваливать и получить в свои ворота. На последней минуте понятно, у Щетинина условно. Выдержали ребята, молодцы, всех поздравил.

- Можно ли говорить о том, что «Ростову», может быть, победа была нужнее, чем у «Уралу»?

- В смысле?

- Из-за этого, может быть, и больше старались, играли.

- Вы же сами говорили, что «Ростов» ни за что не борется.

- Вы на пятое место сейчас выходите.

- Я думаю, что ребята - молодцы, очень профессионально подошли к этой игре. Я думаю, что заслужили такой результат.