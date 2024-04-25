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«Вякнул, но не подумал»: Пономарёв - о выходке Безрукова

25 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков должен быть наказан за свои слова в смешанной зоне после матча с «Зенитом». Такого мнения придерживается ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв.

«Это от небольшого ума. Ничего уже не сделаешь. Вякнул, но не подумал», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Экс-защитник «армейцев» предложил оштрафовать футболиста или наложить на него другие санкции, предусмотренные действующим регламентом.

Напомним, что Безруков в прямом эфире произнёс фразу: «Краснодар», ждем на карту денежки». Игрок имел в виду, что, обыграв питерцев, «Рубин» возродил интригу в РПЛ, позволив «Краснодару» сократить отрыв от «Зенита» до минимума.

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Зенит Рубин Руслан Безруков Владимир Пономарёв ещё теги

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