«Вякнул, но не подумал»: Пономарёв - о выходке Безрукова

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков должен быть наказан за свои слова в смешанной зоне после матча с «Зенитом». Такого мнения придерживается ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв.

«Это от небольшого ума. Ничего уже не сделаешь. Вякнул, но не подумал», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Экс-защитник «армейцев» предложил оштрафовать футболиста или наложить на него другие санкции, предусмотренные действующим регламентом.

Напомним, что Безруков в прямом эфире произнёс фразу: «Краснодар», ждем на карту денежки». Игрок имел в виду, что, обыграв питерцев, «Рубин» возродил интригу в РПЛ, позволив «Краснодару» сократить отрыв от «Зенита» до минимума.