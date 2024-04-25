Эксперты обратили внимание на интересный факт о «Ростове» Карпина

В четверг «Ростов» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Уралом» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал зимний новичок «жёлто-синих» - нападающий Роналдо.

Эксперты из Opta обратили внимание на интересный статистический факт о «Ростове». Так, команда Валерия Карпина в четырёх последних случаях выигрывала следующий матч чемпионата после пяти пропущенных голов в предыдущем туре.

Напомним, что на выходных «Ростов» проиграл на своём поле «Спартаку» со счётом 1:5.

Теперь Валерий Карпин будет готовить «Ростов» к домашней игре против «Оренбурга». Команды выяснят отношения в понедельник, 29 апреля.