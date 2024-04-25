Роналдо: «Всё прошло, как на тренировке, и мы забили гол»

Лучший футболист встречи «Урал» - «Ростов» Роналдо для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции после проведенного поединка?

- Все хорошо было. Мы очень рады, как сыграли. Понятно, что был очень трудный матч, но в конце концов мы смогли победить, поэтому я очень рад.

- Прокомментируйте забитый мяч. Что там произошло, что случилось?

- Стандарты, как мы и тренировались вчера. Слава богу, все прошло, как на тренировке, и мы забили гол.

- Почему во втором тайме у «Ростова» практически ничего не получалось в атаке после забитого мяча?

- Мы знали, что будет трудный матч, тем более с учетом места соперника. Но мы смогли защитить результат и победить.