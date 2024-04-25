«Ростов» выиграл пятый выездной матч подряд

В четверг, 25 апреля, «Ростов» встречался в гостях с «Уралом» в матче 21-го тура чемпионата России.

Игра между командами завершилась победой дончан с минимальным счетом 1:0.

Данная победа стала для «Ростова» уже пятой подряд в гостевых матчах во всех турнирах. В предыдущих встречах подопечные Валерия Карпина оказались сильнее «Урала», «Факела», «Химок» и «Динамо».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 37 набранных очков.

29 апреля «Ростов» примет дома «Оренбург». Начало поединка запланировано на 19:45 по мск.