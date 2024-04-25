Ташуев: «Я уверен, что мы дадим бой серьезнейший»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Впервые в факеловской карьере вы столкнулись с тремя поражениями подряд. Как из этой ситуации выходить, как себя сейчас чувствует команда в таком положении?

- Неприятная серия, хотя и понимаем, что ЦСКА и «Краснодар» - команды топовые. Но ни в коем случае мы не хотели проигрывать. Хотели выиграть в том числе. Но есть ряд причин объективных и субъективных, что нам не позволило сделать. Сегодня самая главная задача - ситуацию переломить перед сумасшедшей армией болельщиков, реабилитироваться. И, конечно, важно - это очки, потому что борьба будет серьезной. Все в наших руках. Я уверен, что мы дадим бой серьезнейший. Будем категорически настроены выиграть матч, у нас нет других вариантов. Хотя футбол - это штука такая, но в любом случае в последние дни мы очень много работали над структурой, схемами и игровыми особенностями, чтобы привести в порядок. Плюс ментальность футболистов, много было бесед, поэтому я думаю, что мы сегодня должны брать свой уровень, когда говорят, по команду, что на нее интересно смотреть. Я это знаю не понаслышке. И специалисты, и эксперты на сборах говорили, что на нашу команду смотреть интересно. Поэтому мы должны быть интересны и в то же время давали результат.

- Как кажется, впервые вы выходите в три центральных защитника. Это тоже реакция на эту серию поражений?

- Я бы сказал так: схема в футбол не играет, играют живые люди. Стиль один и тот же, функции одни и те же, забивать голы и не пропускать в свои ворота. А схема - это нюансы. Я бы не сказал, что это переход какой-то. Ну да, по ситуации мы решили что-то изменить локально на сегодняшний день.