Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак»

«Спартак» ищет нового главного тренера после того, как Гильермо Абаскаль недавно был уволен по причине неудовлетворительных результатов. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» должны договориться с новым тренером до начала июня.

Ранее слухи связывали «Спартак» с целым рядом специалистов, в том числе с Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем.

Напомним, что после увольнения Абаскаля с командой на временной основе работает Владимир Слишкович. В четверг «красно-белые» будут играть против ЦСКА в московском дерби, не пропустите текстовую трансляцию.