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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкомпьютер пересчитал шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

25 Апреля 2024 • 18:08 Комментировать

В среду в Российской премьер-лиге ожила чемпионская гонка. Дело в том, что «Зенит» проиграл дома «Рубину» (0:2), а «Краснодар» в родных стенах обыграл «Балтику» (3:2). Как следствие, отрыв лидирующих питерцев от вторых краснодарцев сократился до одного очка, а впереди ещё пять туров.

Суперкомпьютер Opta после этих результатов пересчитал шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство. Так, вероятность чемпионства питерцев снизилась с 90 до 74%, а вероятность чемпионства краснодарцев выросла с 9 до 24%.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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