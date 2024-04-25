Суперкомпьютер пересчитал шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

В среду в Российской премьер-лиге ожила чемпионская гонка. Дело в том, что «Зенит» проиграл дома «Рубину» (0:2), а «Краснодар» в родных стенах обыграл «Балтику» (3:2). Как следствие, отрыв лидирующих питерцев от вторых краснодарцев сократился до одного очка, а впереди ещё пять туров.

Суперкомпьютер Opta после этих результатов пересчитал шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство. Так, вероятность чемпионства питерцев снизилась с 90 до 74%, а вероятность чемпионства краснодарцев выросла с 9 до 24%.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.