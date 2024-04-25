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Осинькин пообещал, что «Крылья Советов» будут мотивированы в матче с «Факелом»

25 Апреля 2024 • 18:07 Комментировать
Факел
0:0
Крылья Советов
1 2.55 X 3.10 2 3.10
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Мотивация игроков - все-таки вы играли против «Балтики», которая борется за выживание. «Факелу» тоже позарез нужны очки. Вашей команде вроде бы не предстоит решать серьезных задач в этом чемпионате. Как эту разницу в мотивации нивелировать?

- Посмотрите на нашу игру с «Рубином», где обеим командам ничего не надо, и не знаю, мне кажется, там искры было столько от столкновений, что до сих пор там стадион светится. Поэтому мы готовы, мы хотим занять место как можно выше. Сейчас, конечно, мы более спокойны, отталкиваясь от результата, от турнирной таблицы, она на нас не давит. Но мы очень хотим быть как можно выше в турнирной таблице.

- Сегодня в состав возвращается Солдатенков. Но пару он составляет не с Евгеньевым, а  с Гапоновым. Почему?

- Во-первых, Гапонов много пропустил и сейчас восстановился. Мы решили, в том числе и после игры в Калининграде, что такая пара будет наиболее оптимальна на этот матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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