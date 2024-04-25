Мостовой обвинил ЦСКА в безответственности перед дерби со «Спартаком»

Экс=хавбек «Сельты» Александр Мостовой считает, что «Спартак» выглядит предпочтительнее ЦСКА в преддверии матча перенесённого 21-го тура первенства страны.

«ЦСКА безответственно подошёл к дерби, потеряв половину основного состава. Надо же думать про все эти моменты. Поэтому сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее», — цитирует бывшего футболиста издание «РБ Спорт».

Также Мостовой добавил, что нынешний рулевой «красно-белых» Владимир Слишкович имеет шанс себя зарекомендовать, чтобы остаться во главе московского клуба.

Матч между коллективами состоится сегодня, 25 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

Добавим, что ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 37 баллов. Что касается «Спартака», то клуб располагается на пятой строчке, имея в своём активе 38 очков.



