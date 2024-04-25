Экс-игрок «Спартака» Робсон — о дерби с ЦСКА: «Верю в нашу победу»

Бывший игрок «Спартака» Робсон в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

— Дерби всегда особенное событие для любого игрока. Думаю, что это будет очень сложная игра, давление максимальное. Я слышал, что у «Спартака» новый тренер. Надеюсь, теперь дела у клуба будут лучше. Верю в нашу победу. Вперед, «Спартак»! — сказал Робсон.

Поединок отложенного 21-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля. Начало встречи должно состояться в 20:30 (мск). Текстовая трансляция игры будет доступна по данной ссылке.