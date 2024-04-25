Роналдо опять решает в РПЛ: «Ростов» без Песьякова отстоял победу над «Уралом»

«Урал» с «Ростовом», как и «Оренбург» с «Динамо», встретились на одном поле дважды за восемь-девять дней. Сначала была пора первого этапа полуфиналов Пути регионов Кубка России, а сейчас настало время перенесённого 21-го тура Премьер-лиги.

В 25-м туре обе команды сыграли не так, как планировали. Ну, «Урал» наверняка планировал забить в гостях два гола в ворота «Сочи». Только потом устроиться на ничью «шмели» не планировали. А именно так и вышло на стадионе «Фишт».

«Ростов» же, до того собиравший весной исключительно хвалебные отзывы, был сокрушён у себя на Левбердоне московским «Спартаком» со счётом 1:5. Но если «Ростову» реально побороться за первую пятёрку, то «Уралу» бы выпрыгнуть вверх из зоны стыков.

Если брать очный матч ростовчан и екатеринбуржцев на прошлой неделе, увидим, что «Урал» проиграл дома 1:3 и окончательно вылетел из Кубка России. Банальность: теперь команде Виктора Ганчаренко нужно концентрироваться только на чемпионате.

Прошла та серия матчей в рамках РПЛ, где Валерий Карпин рассчитывал на одинаковый состав. Раскрывший свои бомбардирские качества Мохебби получил травму против «Факела», а со «Спартаком» схлопотал дисквалификационную жёлтую карточку на скамейке.

В основу «Ростова» вернулся Комличенко. На левый фланг обороны в Екатеринбурге изначально планировался эль-Аскалани, который в последний момент из-за повреждения был заменён в стартовом протоколе на Чернова.

Первый тайм оказался скучным. «Урал» большей частью действовал от обороны. У «Ростова» команда более играющая, как говорится. Но всё же не такая, чтоб вертеть направо и налево. Да и позиционную защиту «шмелей» проходить не очень просто.

На девятнадцатой минуте Комаров покрутил Кулакова и пробил с левого угла вратарской – Помазун выручил свою команду, отведя мяч на корнер. Роналдо вскоре катил на другой край вратарской Щетинину, но вовремя подкатился Мишкич, и получился ещё один угловой.

К перерыву «Урал» активизировался, стал зарабатывать стандарты, но до гола соперника не додавил. Дмитриев обыгрался с Ионовым, ещё осенью выступавшим за «Ростов», и попал в штангу через рикошет от оппонента.

Второй тайм гости начали с преимуществом и к часу игры отпечатали его на табло. Уткин подал угловой слева. Сако, чей контракт недавно вроде был выкуплен «Ростовом», сделал скидку. А Роналдо опередил Ионова и отличился в РПЛ третий раз за четыре тура (0:1).

С удержанием минимального счёта у визитёров возникли проблемы. Реальные моменты стали генерироваться «Уралом». Но Каштанов, вышедший на замену, запорол два прекрасных шанса, посылая мяч на трибуну. В воротах «Ростова», кстати, был Медведев, а не Песьяков.

Успел Медведев ошибиться на выходе, однако Бикфалви через себя не попал в створ. «Ростов» включился в добавленное время, когда Щетинин проткнул мяч в штангу. Голенков ещё не реализовал рандеву с Помазуном. «Ростов» пока что догоняет в таблице ЦСКА. Ну а «Урал» не выскакивает из зоны стыков.

Кирилл Иванцов