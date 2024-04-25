Гаврилов считает, что «Спартак» сможет победить в дерби с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Сможет ли Спартак обыграть ЦСКА? В нашем футболе все возможно. Все играют нестабильно», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Эксперт признался, что ему трудно давать прогноз на поединок, но, конечно, хотелось бы, чтобы «Спартак» порадовал болельщиков своей игрой.

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится 25 апреля. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.