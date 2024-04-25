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Роналдо открыл счёт в матче «Урал» - «Ростов»

25 Апреля 2024 • 17:24 Комментировать
Урал
0:1
Ростов
окончен

В первом из запланированных на четверг матче 21-го тура Премьер-лиги «Урал» принимает «Ростов». Первый тайм прошёл без голевых атак, а на 57-й минуте счёт был открыт со стандарта. Даниил Уткин выполнил подачу с углового, в центре штрафной Умар Сако сыграл головой, а у линии вратарской Роналдо опередил Ионова и головой отправил мяч в сетку ворот «Урала».

Ростовчане делят шестое место в онлайн-таблице с ЦСКА, соперник же остается в зоне стыков. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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