Салтыков — в составе «Крыльев Советов» на битву с «Факелом»

В четверг, 25 апреля, «Крылья Советов» проведут гостевой поединок против «Факела» в рамках перенесённого 21-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба самарского коллектива опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече. Одним из таких игроков стал вингер Никита Салтыков.

Полностью стартовый состав «Крыльев Советов» выглядит следующим образом: Ломаев (вр), Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Хубулов.

Начало матча «Факел» - «Крылья Советов» состоится в 18:15 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.