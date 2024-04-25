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Салтыков — в составе «Крыльев Советов» на битву с «Факелом»

25 Апреля 2024 • 17:15 Комментировать
Факел
...
Крылья Советов
1 2.55 X 3.10 2 3.10
Через 0 ч. 5 мин.

В четверг, 25 апреля, «Крылья Советов» проведут гостевой поединок против «Факела» в рамках перенесённого 21-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба самарского коллектива опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече. Одним из таких игроков стал вингер Никита Салтыков.

Полностью стартовый состав «Крыльев Советов» выглядит следующим образом: Ломаев (вр), Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Хубулов.

Начало матча «Факел» - «Крылья Советов» состоится в 18:15 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Никита Салтыков

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