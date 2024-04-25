Заболотный заявил, что в атакующей линии ЦСКА самая серьёзная конкуренция в РПЛ

Форвард ЦСКА Антон Заболотный считает, что у московского клуба самый сильный в чемпионате России подбор нападающих.

«Считаю, что у нас конкуренция впереди самая серьёзная в РПЛ. Все игроки очень амбициозны, технически и тактически грамотны. Как показывает весенняя часть, забить может абсолютно любой из нас», — цитирует футболиста официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, ЦСКА в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак». Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

Добавим, что ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 37 баллов. Что касается «Спартака», то клуб располагается на пятой строчке, имея в своём активе 38 очков.