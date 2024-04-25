Давыдов: «В следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов выразил мнение, что в следующем году «красно-белые» смогут стать чемпионами России.

Давыдов не верит в то, что когда-нибудь увидит победу российской команды в Лиге чемпионов, однако считает успех «Спартака» в РПЛ вполне вероятным.

«Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займёт второе место, они будут барахлить», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 25 апреля, против ЦСКА. Начало — в 20:30 по московскому времени.