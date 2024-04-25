Чепчугов — о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Это будет игра за шесть очков»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах «армейцев» в преддверии дерби со «Спартаком».

— Как вы думаете, что Федотов будет делать с центром обороны без Дивеева и Роши?

— Я не тренер и даже не тренеришка, чтобы раздавать какие-то советы. Владимир Валентинович опытный специалист, который найдет лучшие инструменты на игру. Это будет очень интересная игра, можно сказать за шесть очков. Поверьте мне, игра будет зрелищная. Удачи командам, пусть они подарят нам сказку на газоне, — сказал Чепчугов.

Матч перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» пройдет 25 апреля и начнется в 20:30 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что защитники ЦСКА Виллиан Роша и Игорь Дивеев пропустят дерби из-за дисквалификации. По той же причине не сыграет вингер команды Аббосбек Файзуллаев.