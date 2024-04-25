Козлов: «Балтика» находится не на своём месте»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о текущем положении калининградского клуба в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, после 25 матчей «Балтика» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, имея столько же набранных очков, сколько и «Ахмат», который сейчас находится в зоне вылета.

По мнению Козлова, в «Балтике» сейчас собрана хорошая команда, которая заслуживает большего.

«Мы понимаем, что должны набирать очки — наша игра говорит об этом. У нас хорошая команда, скажу так: однозначно «Балтика» находится не на своём месте», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Свой следующий матч команда Сергея Игнашевича проведёт 28 апреля с ЦСКА.