Личка: «Думаю, что Смолову больше нравится играть нападающего»

Наставник «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о позиции форварда команды Фёдора Смолова, который часто играет под нападающим.

«Думаю, что Феде больше нравится играть нападающего, ведь при игре «десяткой» надо больше помогать полузащите и опускаться на свою половину поля», — цитирует Личку пресс-служба «бело-голубых».

В текущем сезоне 34-летний Смолов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

После 25 туров «Динамо» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 44 балла.