Тигиев — об Ананидзе: «Для таких в аду забронирован отдельный котёл»

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о своём бывшем одноклубнике Жано Ананидзе.

Футболист признался, что очень легко набирает вес, поэтому он всегда завидовал тем людям, которые много едят и не прибавляют.

«Удивлялся, когда Жано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и при этом вообще не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеётся)», — цитирует Тигиева Sport24.

Напомним, Жано завершил карьеру игрока в 2022 году в возрасте 29 лет. Кроме «Спартака», в России грузин успел поиграть в «Ростове», самарских «Крыльях Советов» и волгоградском «Роторе».