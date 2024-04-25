Ринат Билялетдинов: «Победа над «Пари НН» может стать толчком для «Локомотива»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о победе «Локомотива» над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

Напомним, по ходу встречи «железнодорожники» проигрывали со счётом 0:2, однако сумели вырвать победу в концовке игры. По мнению Билялетдинова, такой успех может оказать положительное влияние на «красно-зелёных» в психологическом плане.

«Этот результат может стать толчком для «Локомотива». Вчера сложилось всё удачно. Но у соперника была слишком рыхлая оборона, которая очень легко давала себя обыграть», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

На сегодняшний день «Локомотив», набравший 41 очко в 25 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 28 апреля против «Спартака».