Ловчев назвал команду, которая станет чемпионом России

Экс-игрок Евгений Ловчев поделился мнением о борьбе за чемпионство в первенстве России.

«Интрига в РПЛ ожила. Однако у меня нет сомнения, что «Зенит» в этом году станет чемпионом. Я давно уже их поздравил. По сути, «Зенит» надо поздравлять с чемпионством в начале чемпионата», — приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Также Ловчев добавил, что остальные команды имеют внутренние проблемы, поэтому не могут бороться за победу в РПЛ.

К слову, «Краснодар» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл за пять встреч до конца сезона.