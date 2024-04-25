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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал команду, которая станет чемпионом России

25 Апреля 2024 • 16:40 Комментировать

Экс-игрок Евгений Ловчев поделился мнением о борьбе за чемпионство в первенстве России.

«Интрига в РПЛ ожила. Однако у меня нет сомнения, что «Зенит» в этом году станет чемпионом. Я давно уже их поздравил. По сути, «Зенит» надо поздравлять с чемпионством в начале чемпионата», — приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Также Ловчев добавил, что остальные команды имеют внутренние проблемы, поэтому не могут бороться за победу в РПЛ.

К слову, «Краснодар» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл за пять встреч до конца сезона.

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Евгений Ловчев РПЛ
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