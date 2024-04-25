Мартынович: Когда большую часть матча отбираешь мяч, тяжеловато приходится

Защитник «Рубина» Александр Мартынович ответил на вопрос, почему игроки казанцев долго лежали на газоне в матче с «Зенитом».

«Сильно ли попадало? Ну, попадало, да. Много вступали в единоборства. У кого-то икроножную мышцу сводило, у кого-то другие», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

Футболист отметил, что когда ты практически всю игру находишься без мяча, то приходится непросто.

Напомним, «Рубин» нанес неожиданное поражение «Зениту» на «Газпром Арене» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России. Игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива из Казани.