Шавло: «Потери ЦСКА не означают, что у «Спартака» будет преимущество»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

Шавло считает, что несмотря на имеющиеся у ЦСКА проблемы с составом, «Спартак» в предстоящей игре фаворитом не является.

«В этом матче нет фаворита. Да, «армейцы» потеряли трёх ведущих футболистов, но это не означает, что у «Спартака» будет преимущество. Есть другие игроки. Всё зависит от того, кто первый забьёт», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.