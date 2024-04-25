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Мартынович оценил оборону «Рубина» в матче с «Зенитом»

25 Апреля 2024 • 16:27 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился комментарием об игре команды в обороне в минувшем матче с «Зенитом».

Напомним, 24 апреля «Рубин» одолел на выезде «Зенит» в 21-м туре чемпионата России, забив сопернику два гола на «Газпром Арене».

«Если сыграли «на ноль», наверное, хорошо. Были ситуации, когда мы с ленточки мяч выносили, вратарь выручал. Иначе и не бывает, особенно в матче с «Зенитом», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

29 апреля «Рубин» примет на своем поле «Урал» в рамках 26-го тура чемпионата России, начало — в 15:15 по мск.

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