Гаджиев считает, что «Зенит» ещё может оступиться, поэтому «Краснодар» имеет шансы на чемпионство

Тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о борьбе за чемпионство в первенстве России.

«Понятно, почему «Краснодар» не так давно списали со счетов, потому что потенциально «Зенит» сильнее любой нашей команды. При этом у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, так как «Зенит» ещё может оступиться», — цитирует специалиста издание Legalbet.

Также наставник добавил, что другие команды уже не претендуют на победу в чемпионате страны.

К слову, «быки» располагаются на втором месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующих «сине-бело-голубых» на один балл за пять встреч до конца сезона.