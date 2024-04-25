Дюпин: «Рубин» пока не предлагал мне продлить контракт»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, чей контракт с казанским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года, высказался о своём будущем.

«Мой контракт с «Рубином» заканчивается летом, пока мне не предлагали его продлить», — цитирует Дюпина Metaratings.

Напомним, Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. Ранее он защищал цвета «Анжи» и «Кубани».

В текущем сезоне 36-летний футболист провёл за казанскую команду 24 матча, в которых пропустил 27 голов и в девяти играх сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 25 матчей «Рубин», набравший 36 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свою следующую встречу команда Рашида Рахимова проведёт 29 апреля против «Урала».