Заболотный вспомнил матч первого круга ЦСКА — «Спартак»: «Они спаслись в концовке»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о матче первого круга первенства России со «Спартаком» (2:2).

«Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что «красно-белые» просто спасли встречу на последних секундах», — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.

Также нападающий выразил надежду, что такого не произойдёт в ближайшей встрече. Он предполагает убедительную победу своей команды.

Матч между коллективами состоится сегодня, 25 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

Добавим, что ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 37 баллов. Что касается «Спартака», то клуб располагается на пятой строчке, имея в своём активе 38 очков.