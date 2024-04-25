Карпин - о Мохебби: «Если на одном игроке вся команда строится, тогда лучше команду распускать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Расскажите о тяжелейшем матче в предыдущем туре. Какое эмоциональное и психологическое состояние игроков сейчас?

- Нормальное, такое же, как обычно. Ничего не изменилось.

- Как определяли состав на игру? Я посмотрел, что с предыдущей встречи серьезно ротировали.

- Ротация присутствует. Естественно, с нашей логистикой. У нас 29-го игра с «Оренбургом», потом через два дня на третий еще Кубок с «Балтикой», потом через три на четвертый день игра в Москве. С нашей логистикой и нашими нагрузками понятно, что ротация нужна.

- Не было соблазна выпустить тот же состав, который 10 дней назад здесь обыграл «Урал»?

- Соблазн? Он, может быть, и был, но еще раз повторяю, мы же не смотрим только на одну игру. Мы смотрим по дистанции, как ребята могут выдержать ту или иную нагрузку. После игры здесь в Екатеринбурге вернулись, через три дня уже был матч со «Спартаком». Теперь опять летели, ехали, добирались. В 11 вечера или 12 только прибыли позавчера. Здесь всё вместе. Нельзя говорить и опираться только на ту игру. Ту игру сыграли, а следующую забыли?

- Мохебби сегодня не сыграет. Насколько это серьезная потеря для «Ростова»? Потому что многие болельщики говорят, что «Ростов» с ним и без него это две разные команды.

- Я бы так категоричен не был - с Мохебби и без Мохебби. Да, он получил повреждение в игре с «Факелом». Еще и карточку получил со «Спартаком», поэтому что делать? Если на одном игроке вся команда строится, тогда лучше команду распускать.

- Не могу не спросить по поводу мотивации. Когда команда находится в середине турнирной таблицы, где искать мотивацию настраиваться на игры?

- В смысле «где искать»?

- Я понимаю мотивацию «Урала», потому что он идет в зоне стыков. А «Ростову»?

- Если ты спортсмен, мотивация не нужна. Если ты выходишь на поле, даже не на поле, а играешь во что угодно, начиная от нард и заканчивая картами, я уже не говорю даже про футбол. Наоборот, ты хочешь выиграть. По другому тогда незачем заниматься спортом.

- Погодный фактор: с +30 в +3. Как это может сказаться на игре?

- Не думаю, что это как-то может отражаться на игре. То есть играли в еврокубках часто, приезжали команды из Испании в Россию в декабре месяце, в минусовую температуру и играли. Нельзя сказать, что у кого-то было преимущество из-за этого.