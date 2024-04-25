Заболотный: «Я созрел как футболист, как человек, как отец своих детей»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о том, как ему удалось прийти в лучшую для себя игровую форму.

По словам 32-летнего игрока, с возрастом он начал более серьёзно относиться к своему состоянию, что и отразилось на качестве игры.

«Думаю, это связано с возрастом. Появилось больше ответственности в части подготовки к матчам. Наверное, я созрел как футболист, как человек, как отец своих детей», — цитирует Заболотного пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне Заболотный провёл в составе ЦСКА 34 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Контракт опытного футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.