«Локомотив» потерял форварда на остаток сезона

Нападающий Саид Хамулич не сыграет за «Локомотив» до завершения сезона 2023/2024 из-за травмы. Информацию подтвердил Михаил Галактионов – главный тренер московской команды.

«Хамулич выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Едва ли потеря 23-летнего Хамулича станет болезненной для «Локомотива». После зимнего перехода из «Тулузы» на правах аренды босниец провёл на футбольном поле только 15 минут в одном из матчей.

Ближайшую игру «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Спартака» на поле соперника.