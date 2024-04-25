Ганчаренко: «Мы с «Ростовом» и так очень много сыграли, поэтому достаточно хорошо друг друга знаем»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Первый вопрос по составу. Абсолютно такой же выбор, как и на предыдущий матч с «Сочи». С чем это связано?

- Тем, что ребята очень хороший матч провели, за исключением последних 10 минут, поэтому они заслуживают, чтобы продолжать играть.

- При подготовке смотрели матч «Ростова» против «Спартака» в предыдущем туре? Может быть, оттуда какую-то дополнительную информацию вынесли, как играть сегодня?

- Точно, что не надо выносить, - тот результат, который был, потому что он иногда обманывает. Понятно, что мы смотрим очень много матчей. Мы с «Ростовом» и так очень много сыграли, поэтому достаточно хорошо друг друга знаем.

- Я знаю, что многие болельщики сегодня ждали на поле с первых минут Шеттине, потому что он главный специалист по забиванию «Ростову». Почему выбрали Ионова?

- Я уже ответил на этот вопрос. Второй момент, что ребята заслуживают, чтобы сыграть. А третий момент, что нам надо сегодня очень хорошее движение и хорошо атаковать и обороняться.

- Мамин, Малькевич, Щербицкий, Сунгатуллин - это всё травмированные. Насколько серьезная их потеря? Когда они появятся?

- Не сказал бы, что они какие-то травмированные. У нас полная заявка, и кого-то надо было отцеплять.

- В чем, как вам кажется, будет отличие с предыдущей встречей с «Ростовом» 10 дней назад, когда команды встречались в Кубке, от сегодняшней?

- Структурно это очень будет похоже. Тем не менее, нам надо по-другому действовать в атаке.