Тесленко: «Мы стали играть хорошо, поэтому и обыграли «Зенит»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

По словам Тесленко, казанской команде удалось показать хорошее выступление, за счёт чего она и одержала победу.

«Мы просто стали хорошо играть, поэтому и выиграли. Мы комбинировали, пытались играть в футбол, и стало всё получаться. Наладили игру в обороне и атаке», — цитирует Тесленко Metaratings.

Благодаря этой победе «Рубин» сумел набрать 36 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч казанцы проведут 29 апреля против екатеринбургского «Урала».