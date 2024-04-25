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Камило назвал Халка лучшим бразильцем в истории РПЛ

25 Апреля 2024 • 15:14 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
1 2.30 X 3.40 2 3.25
Через 4 ч. 1 мин.

Полузащитник «Ахмата» Камило назвал лучшего бразильского игрока в истории российского футбола.

Камило выделил бывшего нападающего «Зенита» Халка, который также успел провести 49 матчей в составе сборной Бразилии.

«Думаю, самый лучший бразильский футболист в истории российского чемпионата — это Халк. Надеюсь, я тоже смогу оставить хороший след в России и стать таким же легендарным», — цитирует Камило «Спорт-Экспресс».

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В общей сложности в составе петербургской команды бразилец провёл 148 матчей, забил 77 голов и отдал 59 результативных передач.  

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