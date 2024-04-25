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Роналдо — в стартовом составе «Ростова» на матч с «Уралом»

25 Апреля 2024 • 15:01 Комментировать
Урал
0:0
Ростов
1 2.65 X 3.25 2 2.85
1-й тайм

Вингер «Ростова» Роналдо с первых минут выйдет на поле в предстоящем гостевом матче РПЛ с «Уралом».

Полностью стартовый состав «Ростова» выглядит следующим образом: Медведев (вр), Сако, Аль-Аскалани, Осипенко, Лангович, Глебов (к), Уткин, Комаров, Щетинин, Роналдо, Комличенко.

Встреча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Ростовом» пройдет сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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