Роналдо — в стартовом составе «Ростова» на матч с «Уралом»

Вингер «Ростова» Роналдо с первых минут выйдет на поле в предстоящем гостевом матче РПЛ с «Уралом».

Полностью стартовый состав «Ростова» выглядит следующим образом: Медведев (вр), Сако, Аль-Аскалани, Осипенко, Лангович, Глебов (к), Уткин, Комаров, Щетинин, Роналдо, Комличенко.

Встреча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Ростовом» пройдет сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.