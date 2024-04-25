Смородская — о матче между ЦСКА и «Спартаком»: «Встречаются две средние команды»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

По словам Смородской, предстоящая встреча станет битвой двух средних на сегодняшний день команд, победителя которой предсказать очень сложно.

«Мне кажется, будет реально серьёзная битва. Но кто победит, сложно сказать, потому что «армейцы» тоже готовятся. Встречаются две средние команды на данный момент», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.