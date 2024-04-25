Агентство Select Sport, представляющее интересы нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» ответило на слухи о возможном переходе игрока в московский «Локомотив».

«Мы не комментируем будущее Мирлинда. Тем более по ходу сезона», – заявили в Select Sport.

В этом розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний Даку записал на свой актив 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Албанец перебрался в казанскую команду прошлым летом из словенской «Муры».

Немецкий портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в полтора миллиона евро.