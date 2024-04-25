Мартынович рассказал, что помогло «Рубину» обыграть «Зенит»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович предположил, что его команде помогло одолеть «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

По мнению футболиста, петербургская команда не смогла сыграть во всю свою мощь из-за усталости.

«Может, сыграло на руку то, что был на день больше для подготовки к матчу. «Зенит», получается, играл через два на третий, они не такие свежие были, нам было легче», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

После 25 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.