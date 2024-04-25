Судебные приставы разыскивают Промеса

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса разыскивают российские судебные приставы. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».

По сведениям источника, 32-летний футболист является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой ФССП ведет два исполнительных производства. Утверждается, что на данный момент долг фирмы составляет примерно 165 тысяч рублей, а сам Промес должен налоговой 404 тысячи. При этом источник отмечает, что «Спартак» лишил игрока заработной платы, которая составляет три с половиной миллиона евро в год, однако может достигать 4,2 млн за счет бонусов.

Ранее появилась информация, что 2 мая в Дубае состоится первое судебное заседание по поводу возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды.