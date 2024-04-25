Игрок «Рубина» Безруков: «Давно копилась злость на «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

Футболист признался, что уже давно хотел сыграть на «Газпром Арене» против такого сильного соперника, как «Зенит». По словам Безрукова, ожидания от игры петербургской команды полностью оправдались.

«Ещё когда в молодёжном составе «Ростова» играл, мы были на «Газпром Арене», смотрели матч между «Зенитом» и «Ростовом», когда Питер выиграл 5:1. Был тогда в шоке от стадиона, от «Зенита», который так мощно играл. Ещё с тех пор копилась злость», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Свой следующий матч казанцы проведут 29 апреля против «Урала». Начало — в 15:15 по московскому времени.