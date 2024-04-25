Непомнящий: «Не вижу Чалова на ведущих ролях в «Монако»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Монако».

Специалист признался, что не видит российского футболиста на ведущих ролях во французском клубе.

«Вижу ли я его на ведущих ролях в «Монако»? Вряд ли. Хотя, конечно, многое зависит от того, к какому тренеру ты попадёшь», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Также Непомнящий отметил, что Чалову нет смысла переходить в слабый или средний европейский чемпионат.

В текущем сезоне 26-летний Чалов провёл за ЦСКА 34 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.