Камоцци: «Сейчас «Спартак» на ходу, они могут обыграть ЦСКА»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

Специалист отметил, что после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля «Спартак» показывает хороший футбол и имеет все шансы на то, чтобы обыграть «армейцев».

«Сейчас «Спартак» на ходу, они могут обыграть ЦСКА. Жду победы «Спартака» сегодня. После увольнения Абаскаля команда показывает хорошую игру», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.