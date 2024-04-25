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Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото, это будет сенсацией»

25 Апреля 2024 • 13:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.04 19:15

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, вчера, 24 апреля, лидер турнирной таблицы «Зенит» уступил на своём поле «Рубину» (0:2) и позволил второму «Краснодару» сократить отставание от первой строчки до одного очка.

По мнению Орещука, если «сине-бело-голубые» упустят чемпионский титул, то такой результат можно будет назвать сенсацией. Эксперт отметил, что в предстоящем матче против «Динамо» петербуржцы будут играть только на победу.

«Зенит» подряд две игры не проигрывает. Ну, хотя, если честно, я дал бы, наверное, 55 на 45 в пользу «Зенита». Вчерашняя игра «Динамо» мне тоже не очень понравилась. Но есть результат», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 28 апреля в Москве. Начало — в 19:15 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Орещук

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