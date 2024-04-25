Непомнящий: «Угальде не блеснул»

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

Напомним, 21-летний нападающий присоединился к «красно-белым» минувшей зимой.

«Парень с хорошими качествами: невысокий, юркий, со скоростью, с ударом. Вроде бы все при нем, но пока КПД оставляет желать лучшего. Не блеснул», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что чемпионат России не является легким турниром, поэтому не каждый легионер может легко вписаться.

В составе «Спартака» Угальде появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.