Непомнящий: «Зиньковскому пора бы выходить на ведущие роли в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился комментарием об игре вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

«Ему пора бы выходить на ведущие роли. Но он почему-то все еще робеет. Во всяком случае, у меня складывается такое ощущение», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором одного ассиста.

25 апреля «Спартак» встретится на выезде с ЦСКА в рамках 21-го тура РПЛ, начало — в 20:30 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.