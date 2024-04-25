Агент Конате: «Может ли Мохамед перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

По словам Селюка, такой трансфер вряд ли возможен, поскольку за «быков» выступает колумбиец Джон Кордоба.

«На данный момент мы ни с кем не ведём переговоры. Может ли он перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба, зачем ему это? Другой российский клуб? Всё возможно», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 2,5 миллиона евро.