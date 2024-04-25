Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Конате: «Может ли Мохамед перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба»

25 Апреля 2024 • 13:33 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
1 2.30 X 3.40 2 3.25
Через 5 ч. 55 мин.

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

По словам Селюка, такой трансфер вряд ли возможен, поскольку за «быков» выступает колумбиец Джон Кордоба.

«На данный момент мы ни с кем не ведём переговоры. Может ли он перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба, зачем ему это? Другой российский клуб? Всё возможно», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 2,5 миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Апреля
02:11
Ахмат - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Апреля
10:24
Адиев: «В Казахстане был разговор, чтобы продлить контракт»
23 Апреля
22:52
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Сочи РПЛ — 25 апреля 2024
22:45
Камило: «Бразильцам интересно играть в России»
16:08
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Сочи чемпионата России — 25 апреля 2024
15:01
«Спартак» не забьёт ЦСКА много: Борис Игнатьев – о главном дерби Москвы
13:09
Агент Дркушича рассказал о состоянии защитника
12:23
Бывший игрок «Спартака» дал прогноз на дерби с ЦСКА
22 Апреля
21:19
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ахмат – Сочи чемпионата России – 25 апреля 2024
20:41
Бериша рассказал, обрадовался ли увольнению Абаскаля из «Спартака»
20:14
Тарханов: «Морено хорошо выстраивает игру в «Сочи»
21 Апреля
11:13
Бериша: «Я уверен, что «Ахмат» останется в РПЛ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро ЦСКА нашёл замену Чалову Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» «Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом»
Спортивные новости
Кожевников назвал главное открытие сезона в КХЛ «Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.04.24 в 16:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.60 3.50 2.48
Видео
25.04.24 в 18:15
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.15 2.65
Видео
25.04.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.43 3.75 2.85
Видео
25.04.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.31 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
14:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Безруков: «Давно копилась злость на «Зенит»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Не вижу Чалова на ведущих ролях в «Монако»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сейчас «Спартак» на ходу, они могут обыграть ЦСКА»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото, это будет сенсацией»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Угальде не блеснул»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зиньковскому пора бы выходить на ведущие роли в «Спартаке»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Конате: «Может ли Мохамед перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал лидеров «Спартака»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко оценил шансы «Спартака» на попадание в тройку
13:15 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников оценил силы в матче ЦСКА - «Спартак»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Не стал бы выделять явного фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Попович: Карпин или Черчесов? Главное, чтобы «Спартак» не мучился, а играл в футбол
13:01 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Тюкавин приносит «Динамо» очки своими голами и передачами»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Сергеев прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий предположил, когда Файзуллаев покинет ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем