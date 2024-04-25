Непомнящий назвал лидеров «Спартака»

Экс-наставник «Балтики» Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, кто на данный момент является лидером «Спартака».

Специалист заявил, что те игроки, которых он считает ведущими, не всегда выходят в стартовом составе «Спартака».

«Соболев для меня точно лидер. Мне очень нравится Литвинов. Но даже при Слишковиче Руслан выходит только на замену», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Литвинов принял участие в 24 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. На счету Соболева 27 выходов на поле, девять забитых мячей и восемь результативных передач.