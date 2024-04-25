Радченко оценил шансы «Спартака» на попадание в тройку

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я пока не увидел, чтобы «Спартак» изменился кардинально. У «красно‑белых» сезон проходит очень тяжело, и в тройку они вряд ли попадут», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В копилке «красно-белых» 38 набранных очков после 24 матчей.

Сегодня, 25 апреля, «Спартак» встретится на выезде с ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.