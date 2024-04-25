Валерий Овчинников оценил силы в матче ЦСКА - «Спартак»

Футбольный специалист Валерий Овчинников высказался о встрече между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 21-го тура чемпионата России.
«ЦСКА в сложной ситуации, но дерби - это отдельная история. Будет интересный и тяжёлый матч для обеих команд. Фаворита здесь нет, но лёгкой прогулки не будет ни для одной из команд», - передает слова тренера «Чемпионат».
Московское дерби ЦСКА – «Спартак» состоится на «ВЭБ Арене» сегодня, 25 апреля. Начало поединка запланировано в 20:30 по столичному времени. В преддверии матча «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» - пятое.
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